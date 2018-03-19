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В Прикамье автоледи погибла в ДТП с фуройСегодня в 11:22

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Столкнулись лоб в лоб.

17 марта в Краснокамском районе произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ и фуры MAN. Женщина – водитель легковушки скончалась на месте. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

"Это моя мама там, со стажем 16 лет! Не оскорбляйте что она гоняла, она в жизни не могла гонять, не могла позволять себе гонять до 100 км в час!" – написала дочь погибшей в группе "ВКонтакте" "ЧП ДТП Пермь" (орфография и пунктуация сохранены прим. ред.).

По словам родственников пермячки, за 16 лет вождения она ни разу не попадала в аварии.

Получить оперативный комментарий в региональном УГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.


Фото: ЧП ДТП Пермь/vk.com

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