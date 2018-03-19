Снегопады привели к 143 ДТП на Среднем УралеСегодня в 13:35
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Есть погибшие.
В Свердловской области за прошедшие сутки произошло 143 дорожно-транспортных происшествия. В восьми из них погибли и пострадали люди.
В частности, на Челябинском тракте в результате столкновения трех автомобилей погибли двое человек, трое получили травмы. А на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов травмировался ребенок. Toyota, в которой он ехал, вылетела с дороги.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, одной из причин ДТП стали обильные снегопады, обрушившиеся на Свердловскую область в выходные. Водители, несмотря на сложные погодные условия, продолжали ехать в привычной манере - совершали резкие маневры и гнали с большой с скоростью.
Еще один фактор - плохая очистка улично-дорожной сети. По данным Госавтоинспекции, специализированные организации во время снегопадов вывели на трассы недостаточное количество техники. "Только за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выдано более 100 предписаний по организации работы по приведению улично-дорожной сети в безопасное состояние", - добавили в ведомстве.
Утром в понедельник к снегопадам прибавился сильный ветер, который стал причиной ДТП на 156-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень. ВАЗ -2114 буквально выбросило на встречку, где он столкнулся с рейсовым автобусом Hyundai, следовавшим по маршруту №713 "Деревня Бутка - Екатеринбург". В результате ДТП легковушку смяло в гармошку и выкинуло на площадку, где стояла снегоуборочная техника. Туда же на КамАЗ отбросило автобус. Погибли два пассажира "четырнадцатой" - 57-летний мужчина и 50-летняя женщина, рассказал агентству руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, на задние колеса отечественной легковушки была установлена летняя резина.
Госавтоинспекция Свердловской области в сложных погодных условиях просит водителей отказаться от дальних поездок. А при выезде соблюдать дистанцию, скоростной режим, не совершать резких маневров и обгонов.
Стоит отметить, что на 19 марта в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 22–27 метров в секунду. На дорогах – снежные заносы и гололедица.
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