Возбуждено дело.

В Кизеле собака до смерти загрызла 49-летнюю местную жительницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия произошла во дворе частного дома. Обстоятельства не уточняются.

По данным "АиФ-Прикамье", погибшая пришла в гости к приятельнице. Женщины выпивали. Вдруг собака набросилась на гостью. После случившегося хозяйка пса попросила родственников усыпить его.