Она скончалась.

В Уганде в международном аэропорту Энтеббе на глазах пассажиров из самолета выпала стюардесса авиакомпании Emirates. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами. Впоследствии женщина скончалась.

Трагедия произошла 15 марта. "Шла посадка пассажиров, когда старшая бортпроводница выпала из аварийной двери. Рейс задержали, спустя некоторое время самолет улетел без нее. В дальнейшем мы получили письма о ее смерти. Она работала в авиакомпании с 1997 года", - рассказал "Уралинформбюро" источник в Emirates.