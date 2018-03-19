Ветер и снегопад погрузили Зауралье во тьмуСегодня в 16:49
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И "закрыли" федеральные трассы.
Шквалистый ветер и обильные снегопады, ударившие по региону в минувшие выходные, оставили без света свыше 17 тысяч жителей Зауралья. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Сибирско-Уральской энергетической компании (ПАО "СУЭНКО").
По данным энергетиков, разбушевавшаяся непогода отключила 44 воздушные линии и 250 трансформаторных подстанций. Более всего пострадали Далматовский, Шадринский, Лебяжьевский, Притобольный, Кетовский, Шатровский, Каргапольский и Белозерский районы. На ликвидацию ЧП брошены свыше 80 аварийно-восстановительных бригад, 89 единиц техники и 16 передвижных дизель-генераторов.
По состоянию на 14.00 19 марта ремонтникам удалось восстановить электроснабжение на 20 линиях "воздушки" и вернуть электричество 7 тысячам курганцев.
Как заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Курганской области, ситуация находится на постоянном контроле оперативного штаба ПАО "СУЭНКО" и областного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.
Стоит заметить, что от стихии пострадали не только системы электроснабжения. Из-за сильного ветра (местами 20-25 метров в секунду), снежных заносов и плохой видимости на федеральных дорогах Курганской области введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов. Ограничительный режим продлится ориентировочно до 20.00 19 марта, говорится в оперативной сводке курганского управления МЧС.
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