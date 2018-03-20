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Юная екатеринбурженка попала в больницу после драки в школе19 марта в 17:45

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В альма-матер ситуацию замалчивают.

9-летняя ученица школы №71 в Екатеринбурге оказалась в больнице с серьезными травмами после потасовки в гардеробе учреждения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральского родительского комитета, куда мать и отец девочки обратились с просьбой защитить ее права.

Инцидент произошел 18 января. Ребенок вернулся домой с головной болью. Родителям она рассказала, что в гардеробе толкались два ученика. Один упал на нее и сбил с ног – девочка сильно ударилась головой о стену. На затылке у школьницы появился синяк диаметром 10 сантиметров. Она несколько раз теряла сознание. В больнице диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Родных девочки вызвали в полицию для дачи показаний.

В школе обещали разобраться в случившемся и попросили никуда не сообщать. Намерение родственников пострадавшего ребенка написать заявление в полицию в образовательном учреждении охарактеризовали как дело бесполезное. По мнению родителей, руководство намеренно скрывает факт полученной в школе травмы и не принимает никаких мер для разрешения ситуации.

Исполняющая обязанности директора МАОУ СОШ №71 Наталья Швидко, не дослушав вопрос корреспондента "Уралинформбюро" о инциденте, бросила трубку.

Стоит отметить, ответственность за жизнь и здоровье ребенка в стенах школы несут ее сотрудники: на уроке – учитель, на перемене – дежурный педагог. Кроме того, ответственность за всех учащихся несет руководство.

Заявления по данному факту направлены в следственное управление СКР, в прокуратуру области и уполномоченному по правам ребенка в регионе.

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