Защищаясь.

Жительница Кыштыма подозревается в убийстве собственного мужа. Об этом сообщает "Кыштымский рабочий" со ссылкой на местный следственный отдел СКР.

Инцидент произошел в ночь на 17 марта в частном доме. Супруг, по словам подозреваемой, выпил и стал избивать женщину и ее дочь. Защищаясь, 30-летняя мать как минимум дважды ударила мужа ножом в грудь и спину.

Стоит отметить, у семейной пары четверо детей, младшему три месяца. Мужчина не злоупотреблял алкоголем, работал.

Многодетная мать находится под домашним арестом. Проводится доследственная проверка, передает "Уралинформбюро".