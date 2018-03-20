Возбуждено уголовное дело.

Юная жительница Ямала погибла под обрушившейся снежной массой. Происшествие случилось 19 марта в Тарко-Сале.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, группа детей играла во дворе дома на улице Осенней. Школьники делали подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши - на 11-летнюю девочку обрушилась снежная глыба. Дети обратились за помощью к прохожим, но когда ученицу 4-го класса извлекли из-под снега, она уже не подавала признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). "Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей", - добавили в ведомстве.

Похожий случай произошел в феврале 2016 года в Екатеринбурге. Экскаваторщик случайно засыпал снегом 10-летнюю девочку. Ее экстренно госпитализировали, но спустя полторы недели школьница скончалась в больнице.