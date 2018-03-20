×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ямальская школьница погибла в куче снега с крышиСегодня в 08:06

  • Текст

Возбуждено уголовное дело.

Юная жительница Ямала погибла под обрушившейся снежной массой. Происшествие случилось 19 марта в Тарко-Сале.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, группа детей играла во дворе дома на улице Осенней. Школьники делали подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши - на 11-летнюю девочку обрушилась снежная глыба. Дети обратились за помощью к прохожим, но когда ученицу 4-го класса извлекли из-под снега, она уже не подавала признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). "Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей", - добавили в ведомстве.

Похожий случай произошел в феврале 2016 года в Екатеринбурге. Экскаваторщик случайно засыпал снегом 10-летнюю девочку. Ее экстренно госпитализировали, но спустя полторы недели школьница скончалась в больнице.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×