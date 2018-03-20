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В страшном ДТП на югорской трассе погибли четверо спасателейСегодня в 09:16

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Из Куть-Яха.

Стали известны имена четырех погибших в тройном ДТП на 646-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Это сотрудники поисково-спасательного отряда поселка Куть-Ях "ЕДДС Нефтеюганского района" Сергей Вагин, Алексей Варанкин, Владимир Чудик и Александр Шадрин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации муниципалитета.

Страшная авария произошла в полдень 19 марта. Столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso, УАЗ и фура MAN. Из-за непогоды водитель УАЗа не справился с управлением, и машину занесло на встречную полосу.

"Произошла страшная трагедия, ушли из жизни 4 замечательных человека, которые сами посвятили свою жизнь спасению людей. Они навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в официальном сообщении властей.

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