Пытался убить поклонник.

Уроженка Иркутска Екатерина Стецюк, работающая в Объединенных Арабских Эмиратах моделью, выпрыгнула из окна шестого этажа. Девушка спасалась от преследователя, требовавшего от нее интима. В результате 22-летняя россиянка получила тяжелую травму позвоночника, передает "Уралинформбюро".

Стецюк уехала работать по контракту в ОАЭ 15 февраля 2018 года. Один из иностранцев в Дубае оказывал ей знаки внимания, однако россиянка отказалась от близкого общения. По версии Life, мужчина решил отомстить несговорчивой пассии и пытался убить ее прямо в гостиничном номере. Екатерина, ища спасения, выпрыгнула в окно и сломала позвоночник.

Сейчас она находится в одной из местных больниц. Врачи провели две операции и считают, что надежда на выздоровление есть. Для реабилитации потребуется около миллиона рублей.

В видеосообщении, которое модель отправила матери в Иркутск, она рассказала, что с ней все в порядке и здоровью ничто не угрожает. Девушка отметила, что с ней уже связались представители Генконсульства России в Дубае. Из-за следственных мероприятий она пока не может вернуться на родину.

По некоторым данным, злоумышленника, пытавшегося расправиться со Стацюк, задержали в аэропорту.