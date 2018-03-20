×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российская модель выпрыгнула в Дубае с 6 этажа ради спасения жизниСегодня в 09:57

  • Текст

Пытался убить поклонник.

Уроженка Иркутска Екатерина Стецюк, работающая в Объединенных Арабских Эмиратах моделью, выпрыгнула из окна шестого этажа. Девушка спасалась от преследователя, требовавшего от нее интима. В результате 22-летняя россиянка получила тяжелую травму позвоночника, передает "Уралинформбюро".

Стецюк уехала работать по контракту в ОАЭ 15 февраля 2018 года. Один из иностранцев в Дубае оказывал ей знаки внимания, однако россиянка отказалась от близкого общения. По версии Life, мужчина решил отомстить несговорчивой пассии и пытался убить ее прямо в гостиничном номере. Екатерина, ища спасения, выпрыгнула в окно и сломала позвоночник.

Сейчас она находится в одной из местных больниц. Врачи провели две операции и считают, что надежда на выздоровление есть. Для реабилитации потребуется около миллиона рублей.

В видеосообщении, которое модель отправила матери в Иркутск, она рассказала, что с ней все в порядке и здоровью ничто не угрожает. Девушка отметила, что с ней уже связались представители Генконсульства России в Дубае. Из-за следственных мероприятий она пока не может вернуться на родину.

По некоторым данным, злоумышленника, пытавшегося расправиться со Стацюк, задержали в аэропорту.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×