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Пенсионер на "Оке" устроил лобовое ДТП на свердловской трассеСегодня в 11:11

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Трое пострадавших.

19 марта на 91-м километре автодороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское лоб в лоб столкнулись "Ока" и Toyota Corolla.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 70-летний водитель малолитражки. Пенсионера госпитализировали с рваной раной левого бедра. Его 42-летняя пассажирка получила оскольчатый перелом бедра. Также пострадала 69-летняя пассажирка иномарки - у женщины диагностировали компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

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