Без тепла - жители 28 домов.

Вернуть тепло в 28 домов Уралмаша, пострадавших от коммунальной аварии, мешает припаркованный на теплотрассе автомобиль. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Авария на 700-миллиметровом магистральном трубопроводе была обнаружена 20 марта около 03.00 в ходе дежурного обхода теплокамер. По данным пресс-службы ЕТК, в камере на улице Стахановской было зафиксировано подтопление. Чтобы предотвратить разлив воды по близлежащим улицам, коммунальные службы приняли решение отключить поврежденную трубу и оперативно откачать из камеры воду.

В зону временного ограничения теплоснабжения и ГСВ попали 300 жилых домов. К 10.00 основные работы были завершены: сотрудники ЕТК откачали воду и определили место повреждения. На данный момент в зоне снижения параметров остаются 28 домов.

Запустить в них тепло мешает Lada Granta Х352КМ, припаркованная на теплотрассе по адресу улица Стахановская, 27. Сотрудники ЕТК просят владельца автомобиля срочно прибыть на место работ и забрать его, поскольку у коммунальных служб нет полномочий эвакуировать личный транспорт горожан.