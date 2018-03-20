И получила удар током.

На Филлипинах голая женщина забралась на опору электропередач, после чего получила удар током. Инцидент сняли на видео очевидцы, передает "Уралинформбюро".

На ролике видно, как обнаженная дама ловко забралась на столб, лавируя между различными препятствиями. На самой верхушке ЛЭП женщина зачем-то схватилась за провод. После этого раздался хлопок: несколько секунд "акробатка" держалась на столбе, а затем без сознания упала на землю.

По данным телеграм-канала BadNews, пострадавшая была пьяна.