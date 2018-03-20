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В Казани сняли с рейса пьяного пилота "Аэрофлота"Сегодня в 14:24

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Он рвался в небо.

В Казани на 6 часов задержали рейс "Аэрофлота" в Москву. Пилот, который должен был управлять самолетом, оказался пьян. Инцидент произошел еще 17 марта, однако известно о нем стало только сейчас.

Во время прохождения предполетной медкомиссии выяснилось, что 42-летний командир воздушного судна пьян. По данным телеграм-канала Mash, в его крови обнаружили 0,2 промилле алкоголя. Фельдшер не допустил мужчину до управления воздушным судном, однако тот пытался переубедить медиков. По словам летчика, накануне вылета он "выпил бокальчик красного".

На борту Airbus 320 №1279, управлять которым должен был мужчина, находилось 80 человек, в том числе двое детей. Mash пишет, что повлиять на медиков, проводивших освидетельствование, пытался и представитель авиакомпании. "А че, так полететь не получится?", – приводит канал его первый вопрос.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе аэропорта Казани не удалось: в воздушной гавани не берут трубку. "Уралинформбюро" также направило запрос в пресс-центр ПАО "Аэрофлот".

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