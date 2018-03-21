Поверили не все.

В ПАО "Аэрофлот" опровергли сведения о пьяном пилоте, который хотел сесть за штурвал самолета из Казани в Москву 17 марта.

В пресс-службе компании "Уралинформбюро" сообщили, что пилот прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан". Она не выявила признаков алкогольного опьянения.

Согласно справке, предоставленной перевозчиком в распоряжение агентства, командир борта Вадим К. был абсолютно трезв.

Стоит напомнить, что ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что в Казани с рейса сняли пьяного пилота "Аэрофлота". Вадим Кашин попался на медосвидетельствовании с 0,2 промилле алкоголя в крови. При такой степени опьянения мужчина "рвался в небо".

Через некоторое время Mash опубликовал и акт освидетельствования пилота, в котором указано время прохождения экспертизы - 6.10 17 марта.



Фото: t.me/breakingmash

В пресс-службе аэропорта Казани получить комментарий не удалось: там по-прежнему не берут трубку.