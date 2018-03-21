×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале20 марта в 17:29

  • Текст

За последние сутки.

В Свердловской области за минувшие сутки произошло 144 ДТП. В авариях погибли два человека, еще девять, в том числе ребенок, получили травмы. В каждом втором случае на дороге на месте ЧП присутствовал снег и снежный накат. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Так, на трассе в Камышловском районе столкнулись легковой автомобиль, автобус и грузовик. Два человека погибли. На месте автокатастрофы сотрудники ГИБДД обнаружили накат и рыхлый снег.

В Нижнесергинском районе в ДТП попали сами снегоуборочные машины. Во время работы водитель одной из тяжелых спецмашин допустил наезд на другую, которая по инерции столкнулась с третьей. Один из шоферов получил травмы и был госпитализирован.

Свердловские госинспекторы за сутки выдали более 200 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания автодорог. На должностных лиц составлено 24 административных протокола.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал: бьют и будут пить

Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×