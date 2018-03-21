Полеты всех Ан-148 прекращены.

Ространснадзор предписал авиакомпаниям приостановить полеты на Ан-148. Об этом сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

Также Федеральная служба по надзору в сфере транспорта рекомендовала "Саратовским авиалиниям" приостановить эксплуатацию всех воздушных судов, находящихся в парке авиакомпании.

"Есть замечания к персоналу, к производителю. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", - цитирует Басаргина ТАСС.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля. Погиб 71 человек, в том числе трое детей и двое иностранцев. Основная версия случившегося - обледенение трех приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.

После инцидента Федеральное агентство воздушного транспорта провело внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии". По ее результатам срок действия сертификата эксплуатанта перевозчика был ограничен до 27 апреля 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что два Ан-148 числятся на балансе Федеральной пограничной службы РФ. На одном из них, в частности, передвигается на свои операции спецназ ФСБ.



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