×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ространснадзор оставил спецназ ФСБ без самолета20 марта в 18:27

  • Текст

Полеты всех Ан-148 прекращены.

Ространснадзор предписал авиакомпаниям приостановить полеты на Ан-148. Об этом сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

Также Федеральная служба по надзору в сфере транспорта рекомендовала "Саратовским авиалиниям" приостановить эксплуатацию всех воздушных судов, находящихся в парке авиакомпании.

"Есть замечания к персоналу, к производителю. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", - цитирует Басаргина ТАСС.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля. Погиб 71 человек, в том числе трое детей и двое иностранцев. Основная версия случившегося - обледенение трех приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.

После инцидента Федеральное агентство воздушного транспорта провело внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии". По ее результатам срок действия сертификата эксплуатанта перевозчика был ограничен до 27 апреля 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что два Ан-148 числятся на балансе Федеральной пограничной службы РФ. На одном из них, в частности, передвигается на свои операции спецназ ФСБ.

Ранее по теме:
МАК озвучил свою версию крушения Ан-148
Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Крушение Ан-148 в Подмосковье»

Главные новости

Аналитика

Средний Урал: бьют и будут пить

Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×