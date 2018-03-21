Ространснадзор оставил спецназ ФСБ без самолета20 марта в 18:27
- Текст
Полеты всех Ан-148 прекращены.
Ространснадзор предписал авиакомпаниям приостановить полеты на Ан-148. Об этом сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.
Также Федеральная служба по надзору в сфере транспорта рекомендовала "Саратовским авиалиниям" приостановить эксплуатацию всех воздушных судов, находящихся в парке авиакомпании.
"Есть замечания к персоналу, к производителю. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", - цитирует Басаргина ТАСС.
Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля. Погиб 71 человек, в том числе трое детей и двое иностранцев. Основная версия случившегося - обледенение трех приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.
После инцидента Федеральное агентство воздушного транспорта провело внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии". По ее результатам срок действия сертификата эксплуатанта перевозчика был ограничен до 27 апреля 2018 года, передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что два Ан-148 числятся на балансе Федеральной пограничной службы РФ. На одном из них, в частности, передвигается на свои операции спецназ ФСБ.
Ранее по теме:
МАК озвучил свою версию крушения Ан-148
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:25
Житель Режа взирал на убийство и сжигание приятеля заезжим собутыльником
Возбуждено уголовное дело.20 марта в 20:01
Умер последний в мире самец северного белого носорога
Остались 2 самки.20 марта в 19:20
Козицын не стал комментировать снос телебашни в Екатеринбурге
На "хоккейной" пресс-конференции.20 марта в 19:04
Сильный ветер в Кургане "побрил" многоэтажку
Обрушилась часть фасада.20 марта в 18:34
Подросший бюджет Свердловской области пустят на дороги и МРОТ
Залатают и повысят.20 марта в 18:31
Главную площадь Екатеринбурга освободили от "парковочного ига"
Решением комиссии FIFA.20 марта в 18:27
Ространснадзор оставил спецназ ФСБ без самолета
Полеты всех Ан-148 прекращены.20 марта в 18:25
Пожилая тюменка зарезала пьяного мужа
Ее задержали.20 марта в 18:24
Куйвашев будет отстаивать свердловские газоны в Верховном суде
Решение облсуда обжаловано.20 марта в 18:13
В Березовском дальнобойщика отправили на нары за гибель человека в ДТП
Он не признал вину.20 марта в 18:12
Средний Урал: бьют и будут пить
Отчет полиции за 2017 год.20 марта в 17:58
Зарезавший приятеля из-за ВИЧ тюменец сел на 8 лет
В ИК строгого режима.20 марта в 17:52
Козицыну не стыдно
За "Автомобилист".20 марта в 17:42
Путин в золоте: Caviar выпустила лимитированный тираж iPhone X
С изображением президента.20 марта в 17:29
Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале
За последние сутки.
Ещё в сюжете «Крушение Ан-148 в Подмосковье»
Главные новости
- 20 марта в 18:27Ространснадзор оставил спецназ ФСБ без самолета
- 20 марта в 18:12Средний Урал: бьют и будут пить
- 20 марта в 17:52Козицыну не стыдно
- 20 марта в 17:29Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале
- 20 марта в 16:53УГМК нечего предложить Екатеринбургу вместо телебашни
Аналитика
Средний Урал: бьют и будут пить
Отчет полиции за 2017 год.
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.