Сильный ветер в Кургане "побрил" многоэтажку20 марта в 19:04
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Обрушилась часть фасада.
Многоэтажный дом в Кургане частично остался без фасада после сильного ветра, бушевавшего ночью 19 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".
"Вот что произошло с домом во время шторма прошлой ночью», - гласит надпись под снимком, опубликованным в аккаунте kgn_news24 в Instagram.
По словам подписчиков, инцидент произошел по адресу 6-й микрорайон, 6а. "Ладно хоть сам дом не унесло", - принялись шутить пользователи соцсети (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Впрочем, нашлись и те, кто выступил на защиту здания и застройщика. "Зря говорите про дом который не знаете. У нас очень хороший дом и очень теплый. А то что утеплитель сорвало от этого никто не застрахован. Износ материала от воздействия природных климатических условий и времени никто не отменял. Все со временем разрушается", - написала подписчица alferova3498.
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