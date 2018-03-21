Обрушилась часть фасада.

Многоэтажный дом в Кургане частично остался без фасада после сильного ветра, бушевавшего ночью 19 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".

"Вот что произошло с домом во время шторма прошлой ночью», - гласит надпись под снимком, опубликованным в аккаунте kgn_news24 в Instagram.

По словам подписчиков, инцидент произошел по адресу 6-й микрорайон, 6а. "Ладно хоть сам дом не унесло", - принялись шутить пользователи соцсети (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Впрочем, нашлись и те, кто выступил на защиту здания и застройщика. "Зря говорите про дом который не знаете. У нас очень хороший дом и очень теплый. А то что утеплитель сорвало от этого никто не застрахован. Износ материала от воздействия природных климатических условий и времени никто не отменял. Все со временем разрушается", - написала подписчица alferova3498.