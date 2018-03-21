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Подъезд многоквартирного дома рухнул в Мурманске из-за взрыва газаСегодня в 08:53

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Погибли двое.

Вечером 20 марта в жилом доме в Мурманске прогремел взрыв бытового газа. ЧП произошло по адресу Свердлова, 6/1, сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе Следственного комитета России.

От взрыва обрушились квартиры 3, 4 и 5 этажей первого подъезда дома. По предварительным данным, в завалах нашли тела двух погибших. Еще шесть человек, включая ребенка, получили травмы.

На месте аварии работали 84 единицы техники и 222 человека. К полуночи поисково-спасательные работы были завершены. Сотрудники МЧС восстановили все коммуникации для оставшихся подъездов дома. Жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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