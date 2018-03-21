Он был на велосипеде.

Вечером 20 марта в Перми на улице Мира водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения. В результате в салоне упали двое пассажиров - 2-летний мальчик и 27-летняя женщина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ребенок сидел на велосипеде. Ему оказали разовую помощь. Женщина получила ушибы головы и тела.

По факту аварии проверку проводит полиция.