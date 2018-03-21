Возбуждено дело.

Днем 20 марта в районе поселка Демьянка (Уватский район) погиб 37-летний электросварщик. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, трагедия произошла в ходе ремонта на ветке магистрального газопровода. Во время сварочных работ были нарушены правила безопасности. Это повлекло гибель рабочего.

Обстоятельства ЧП выясняются.