Метровый кусок дерева пронзил кыштымца на лесопилкеСегодня в 10:56
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Предстоит длительное лечение.
20 марта в Кыштыме на лесопилке кусок необработанной древесины проткнул 23-летнего работника, когда тот проходил мимо станка. Молодого человека экстренно госпитализировали.
Как пишет "Кыштымский рабочий", врачи достали из тела пострадавшего метровый деревянный обломок. Однако внутренние органы молодого человека не были задеты - у него повреждены лишь мягкие ткани. В настоящее время состояние кыштымца оценивается как средней тяжести.
Следует отметить, что рабочий будет проходить длительное лечение. Перевязки ему будут делать под наркозом, передает "Уралинформбюро".
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