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В рухнувшем в Астане кране погиб рабочийСегодня в 12:44

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Конструкцию опрокинул ветер.

19 марта в Астане (Казахстан) на стройплощадке жилого комплекса "Ак дидар" рухнул башенный кран. Погиб 29-летний рабочий, находившийся в башне. По предварительной версии, причиной трагедии стал сильный ветер, передает "Уралинформбюро".

По сведениям Sputnik Казахстан, в комитете индустриального развития и промышленной безопасности Акмолинской области создана специальная комиссия. Ее члены определят точную причину трагедии. Уже сейчас сообщается, что случившееся "связано с ветровой нагрузкой" и работой крана при неблагоприятных погодных условиях.

Работодатель окажет помощь семье погибшего.

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