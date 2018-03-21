Конструкцию опрокинул ветер.

19 марта в Астане (Казахстан) на стройплощадке жилого комплекса "Ак дидар" рухнул башенный кран. Погиб 29-летний рабочий, находившийся в башне. По предварительной версии, причиной трагедии стал сильный ветер, передает "Уралинформбюро".

По сведениям Sputnik Казахстан, в комитете индустриального развития и промышленной безопасности Акмолинской области создана специальная комиссия. Ее члены определят точную причину трагедии. Уже сейчас сообщается, что случившееся "связано с ветровой нагрузкой" и работой крана при неблагоприятных погодных условиях.

Работодатель окажет помощь семье погибшего.