Из пневматики.

Утром 21 марта в одной из школ Шадринска 13-летняя девочка расстреляла одноклассников из пневматического пистолета.

В пресс-службе УМВД по Курганской области "Уралинформбюро" рассказали, что оружие принадлежит отцу школьницы. "Она произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, по предварительной информации, получили 7 учащихся. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме", - уточнили в ведомстве.

Следует напомнить, 15 января в Перми двое подростков ворвались в кабинет, где шли занятия у 4-го класса. Они ранили учительницу и девятерых детей, после чего пырнули ножами друг друга. В настоящее время агрессоры находятся под арестом, им предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Спустя два дня в Челябинском области двое учеников подрались на перемене, и один из них ударил противника ножом. 19 января трое учеников школы в бурятском поселке Сосновый Бор набросились на детей с топором, а затем устроили пожар.

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