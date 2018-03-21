Мужчины и женщины.

Вечером 20 марта в поле возле поселка Кидышевский (Верхнеуральский район) обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, погибшие были работниками фермерского хозяйства. Вечером они в состоянии алкогольного опьянения возвращались из поселка (находится в 10 километрах) и заблудились. Смерть наступила из-за переохлаждения.

Проводится проверка.