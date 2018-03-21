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В Волоколамске 50 школьников попали к врачамСегодня в 17:01

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После залпа сероводорода со свалки.

21 марта 50 учеников разных школ подмосковного Волоколамска обратились в больницу с жалобой на ухудшение самочувствия. Пятеро детей оставлены под наблюдением медиков, передает "Уралинформбюро".

"Основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований", - цитирует ТАСС пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Все дети сдали кровь на исследование. В Волоколамск направлена бригада из Московского НИКИ имени М.Ф.Владимирского, в которую вошли инфекционист и невролог.

По мнению горожан, проблемы со здоровьем у детей мог спровоцировать выброс сероводорода с местного полигона бытовых отходов "Ядрово". Однако медики опровергают это предположение.

При этом пресс-служба администрации Волоколамска подтвердила, что в ночь на 21 марта свалке произошел залповый выброс газа.

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