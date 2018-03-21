Сам погиб, трое пострадали.

21 марта на 286 километре трассы Пермь - Екатеринбург лоб в лоб столкнулись Nissan X-Trail и Range Rover.

По предварительным данным, японская иномарка при обгоне грузовика выскочила на встречную полосу, по которой ехал британский внедорожник, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

В результате ДТП водитель Nissan X-Trail погиб, его пассажир получил травмы. Также пострадали шофер Range Rover и его попутчик.



Фото: УГИБДД по Свердловской области