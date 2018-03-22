Сыщики взялись за чиновников.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). Поводом для этого послужила гибель 21-летней жительницы регионального центра - девушку убило деревом, частично обрушившимся на тротуар на улице Пушкинской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

Происшествие случилось днем 21 марта. "Следователем проведен осмотр места происшествия, установлены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и дендрологической экспертиз", - добавили в ведомстве.

В ходе проверки будут установлены не только причины ЧП, но и дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за состояние зеленых насаждений.