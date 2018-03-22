Он покончил с собой.

В Тарко-Сале нашли труп 38-летнего помощника участкового уполномоченного полиции. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

По данным ИА "Север-Пресс", бездыханное тело полицейского обнаружила его жена. Причины трагедии выясняются. Опрашиваются родственники и соседи погибшего.

Получить оперативный комментарий в следственном комитете и окружном УМВД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось – в ведомствах не отвечают на звонки.