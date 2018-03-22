Беспилотное такси убило американку (ВИДЕО 18+)Сегодня в 12:38
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Шагнувшую под колеса.
В США беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил 49-летнюю женщину. В момент аварии в кабине находился человек, но за движение отвечала автоматика пишет The New York Times.
ДТП произошло 18 марта в городе Темпе (штат Аризона). По предварительным данным, аварию спровоцировала велосипедистка, переходившая дорогу в неположенном месте.
22 марта полиция Темпе выложила в своем Twitter видео инцидента. На записи видно, как перед едущим по темной дороге автомобилем внезапно появляется женщина с велосипедом. Сидящий в салоне машины человек в испуге хватается за руль, но слишком поздно - велосипедистка попадает под колеса.
На время расследования компания Uber приостановила тестирование "беспилотников" в Канаде и в США. Специалистам предстоит выяснить, почему в машине не сработали сенсорные датчики.
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating— Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ
Стоит отметить, это первый случай гибели пешехода в аварии с беспилотным такси. До этого считалось, что машины без водителей – самые безопасные в мире, поскольку не нарушают правил и не способны отвлечься на внешние факторы, передает "Уралинформбюро".
Видео: @TempePolice / twitter.com
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