Шагнувшую под колеса.

В США беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил 49-летнюю женщину. В момент аварии в кабине находился человек, но за движение отвечала автоматика пишет The New York Times.

ДТП произошло 18 марта в городе Темпе (штат Аризона). По предварительным данным, аварию спровоцировала велосипедистка, переходившая дорогу в неположенном месте.

22 марта полиция Темпе выложила в своем Twitter видео инцидента. На записи видно, как перед едущим по темной дороге автомобилем внезапно появляется женщина с велосипедом. Сидящий в салоне машины человек в испуге хватается за руль, но слишком поздно - велосипедистка попадает под колеса.

На время расследования компания Uber приостановила тестирование "беспилотников" в Канаде и в США. Специалистам предстоит выяснить, почему в машине не сработали сенсорные датчики.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ