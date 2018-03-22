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Беспилотное такси убило американку (ВИДЕО 18+)Сегодня в 12:38

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Шагнувшую под колеса.

В США беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил 49-летнюю женщину. В момент аварии в кабине находился человек, но за движение отвечала автоматика пишет The New York Times.

ДТП произошло 18 марта в городе Темпе (штат Аризона). По предварительным данным, аварию спровоцировала велосипедистка, переходившая дорогу в неположенном месте.

22 марта полиция Темпе выложила в своем Twitter видео инцидента. На записи видно, как перед едущим по темной дороге автомобилем внезапно появляется женщина с велосипедом. Сидящий в салоне машины человек в испуге хватается за руль, но слишком поздно - велосипедистка попадает под колеса.

На время расследования компания Uber приостановила тестирование "беспилотников" в Канаде и в США. Специалистам предстоит выяснить, почему в машине не сработали сенсорные датчики.

Стоит отметить, это первый случай гибели пешехода в аварии с беспилотным такси. До этого считалось, что машины без водителей – самые безопасные в мире, поскольку не нарушают правил и не способны отвлечься на внешние факторы, передает "Уралинформбюро".

Видео: @TempePolice / twitter.com

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