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На Ямале двоих 11-летних мальчиков придавило снегомСегодня в 12:00

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Сошедшим с крыши музыкальной школы.

21 марта в селе Мужи (Шурышкарский район) пласт снега придавил двоих 11-летних мальчиков.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, снег сошел с крыши здания музыкальной школы – подростки стояли на крыльце. Их доставили в больницу с сотрясением мозга и ссадинами.

Проводится проверка.

Следует напомнить, что 19 марта в Тарко-Сале под снежной глыбой погибла 10-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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