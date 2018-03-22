В Украине нашли склад с человеческими останками Сегодня в 14:29
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И медицинскими расходниками.
На территории промзоны в Запорожье (Украина) нашли 1,5 тонны человеческих останков, а также медицинские отходы и токсичные материалы. Захоронение внутри ангара обнаружили местные жители: из-за потепления по округе разнесся резкий трупный запах, сообщает украинский телеканал ТСН.
В месте складирования лежали пакеты, из которых торчали шприцы, трубки и другие медицинские расходные материалы. Вместе с использованными бинтами, ампулами и образцами анализов, общий вес которых составил несколько тонн, находилось 1,5 тонны человеческих останков, передает "Уралинформбюро".
По сведения телеканала, все это пролежало несколько месяцев.
NationNews пишет, что склад принадлежит "Муниципальной экологической компании", которая утилизирует отходы из больниц Днепра и Запорожья. В декабре 2017 года суд арестовал имущество предприятия, однако теперь решение отменено.
Останки утилизируют.
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