×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Украине нашли склад с человеческими останками Сегодня в 14:29

  • Текст

И медицинскими расходниками.

На территории промзоны в Запорожье (Украина) нашли 1,5 тонны человеческих останков, а также медицинские отходы и токсичные материалы. Захоронение внутри ангара обнаружили местные жители: из-за потепления по округе разнесся резкий трупный запах, сообщает украинский телеканал ТСН.

В месте складирования лежали пакеты, из которых торчали шприцы, трубки и другие медицинские расходные материалы. Вместе с использованными бинтами, ампулами и образцами анализов, общий вес которых составил несколько тонн, находилось 1,5 тонны человеческих останков, передает "Уралинформбюро".

По сведения телеканала, все это пролежало несколько месяцев.

NationNews пишет, что склад принадлежит "Муниципальной экологической компании", которая утилизирует отходы из больниц Днепра и Запорожья. В декабре 2017 года суд арестовал имущество предприятия, однако теперь решение отменено.

Останки утилизируют.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×