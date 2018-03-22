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Завалившаяся фура парализовала движение в ЕкатеринбургеСегодня в 15:22

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На дублере Сибирского тракта.

Днем 22 марта в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта опрокинулся прицеп фуры. ДТП парализовало движение.

"Я только что там проезжала, все стоит! Фура завалилась на бок, перегородила одну полосу. Видимо, занесло. Все объезжают. Еще снег усугубляет пробку", - рассказала "Уралинформбюро" читательница.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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