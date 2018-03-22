Субмарины вмерзли.

Во время учений в арктический лед вмерзли две подводные лодки ВМС Соединенных Штатов Америки – Hartford и Connecticut. По сценарию, они отрабатывали нанесение ударов по условной России, передает "Уралинформбюро".

Сюжет о пятинедельных учениях ICEX 2018 опубликовал американский телеканал CNN. На видео видно, как подлодки не могут всплыть и нанести запланированный "удар по противнику" из-за слишком толстого льда.