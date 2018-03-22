×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Житель обрушившегося в Мурманске дома рассказал о причине взрываСегодня в 18:16

  • Текст

И стал фигурантом дела.

Жилец квартиры мурманского дома, в котором из-за взрыва газа оказался разрушен подъезд и погибли три человека, рассказал о попытке суицида. На допросе мужчина признался правоохранителям, что хотел свести счеты с жизнью с помощью газа, передает "Уралинформбюро".

Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция выставила у палаты муромчанина охрану. Теперь он – фигурант уголовного дела об убийстве двух и более лиц, пишет ТАСС. Ранее начатое расследование о предоставлении услуг ненадлежащего качества продолжается.

Взрыв газа в доме произошел вечером 20 марта: обрушились конструкции со второго по пятый этаж. На месте ЧП погиб 49-летний мужчина, еще два человека скончались позже.

Ранее по теме:
Подъезд многоквартирного дома рухнул в Мурманске из-за взрыва газа

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×