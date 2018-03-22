И стал фигурантом дела.

Жилец квартиры мурманского дома, в котором из-за взрыва газа оказался разрушен подъезд и погибли три человека, рассказал о попытке суицида. На допросе мужчина признался правоохранителям, что хотел свести счеты с жизнью с помощью газа, передает "Уралинформбюро".

Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция выставила у палаты муромчанина охрану. Теперь он – фигурант уголовного дела об убийстве двух и более лиц, пишет ТАСС. Ранее начатое расследование о предоставлении услуг ненадлежащего качества продолжается.

Взрыв газа в доме произошел вечером 20 марта: обрушились конструкции со второго по пятый этаж. На месте ЧП погиб 49-летний мужчина, еще два человека скончались позже.

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