Отправил двух человек на тот свет.

Днем 22 марта на 8-м километре автодороги Коркино-Первомайский лоб в лоб столкнулись "Нива" и Chevrolet Lanos.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 80-летний водитель отечественного авто. Его 70-летняя пассажирка и 38-летний водитель иномарки скончались на месте. Виновника аварии госпитализировали.

Следует отметить, что у погибшего мужчины остались двое детей 5 и 14 лет.