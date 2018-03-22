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На южноуральской трассе пенсионер устроил смертельное ДТПСегодня в 19:09

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Отправил двух человек на тот свет.

Днем 22 марта на 8-м километре автодороги Коркино-Первомайский лоб в лоб столкнулись "Нива" и Chevrolet Lanos.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 80-летний водитель отечественного авто. Его 70-летняя пассажирка и 38-летний водитель иномарки скончались на месте. Виновника аварии госпитализировали.

Следует отметить, что у погибшего мужчины остались двое детей 5 и 14 лет.

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