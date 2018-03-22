Погиб мужчина.

Вечером 22 марта на 26-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск лоб в лоб столкнулись автобус ПАЗ и грузовик Mitsubishi Fuso.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу при обгоне выехал водитель автобуса (маршрут №119 "Ключевск-Березовский-Екатеринбург"). Он скончался на месте. Травмы получила женщина-кондуктор.

В момент аварии в салоне находились 5 пассажиров. Они не пострадали.

Из-за ДТП на трассе скопилась большая пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД.