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Противники сноса екатеринбургской телебашни взяли ее в "плен"Сегодня в 09:08

За день до сноса объекта.

Рано утром 23 марта группа из 11 противников сноса екатеринбургской телебашни, прорвалась через охрану на огороженную территорию вблизи конструкции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "УГМК-Холдинга", охранникам удалось отловить восьмерых активистов и передать их в руки полиции. Трое успели забраться на верхушку объекта и водрузить там российский флаг. Будут ли их принудительно снимать с сооружения - пока неизвестно.

"На данный момент на месте находятся сотрудники полиции и спасатели", - добавили в компании.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу агентству отказались комментировать происходящее.

"Спасатели находятся у телебашни. Работы никакие не производятся - необходимости в них пока нет", - лаконично пояснили в региональном ГУ МЧС.

Снос телебашни запланирован на 24 марта. По имеющимся сведениям, демонтаж объекта будет произведен в 09.00. В это время будет остановлено движение поездов метрополитена через станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Горожанам рекомендовали на время взрыва не проходить в квадрат улиц 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург, Декабристов.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
живём в городе Ё-бурге Сегодня в 10:18

Да нехай там сидят, сутки посидят, сами слетят с неё. А насчёт флага... и шо? Сейчас любой придурок флагом махаться может. Я однажды наблюдала такую жуткую картину - пьяные придурки в машине наезжали на женщину с детьми и орали: "Дави её", а из машины из окна у них флаг торчал, флаг воткнули, типа онЕ патриоты и им можно всё, даже людей убивать. Надо вообще как-то ужесточить в законе правила использования флага, определить очень чётко, где, когда, по каким случаям можно использовать флаг РФ, чтобы всякие долбо...... не использовали бы флаг в своих шантажах.

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