За день до сноса объекта.

Рано утром 23 марта группа из 11 противников сноса екатеринбургской телебашни, прорвалась через охрану на огороженную территорию вблизи конструкции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "УГМК-Холдинга", охранникам удалось отловить восьмерых активистов и передать их в руки полиции. Трое успели забраться на верхушку объекта и водрузить там российский флаг. Будут ли их принудительно снимать с сооружения - пока неизвестно.

"На данный момент на месте находятся сотрудники полиции и спасатели", - добавили в компании.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу агентству отказались комментировать происходящее.

"Спасатели находятся у телебашни. Работы никакие не производятся - необходимости в них пока нет", - лаконично пояснили в региональном ГУ МЧС.

Снос телебашни запланирован на 24 марта. По имеющимся сведениям, демонтаж объекта будет произведен в 09.00. В это время будет остановлено движение поездов метрополитена через станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Горожанам рекомендовали на время взрыва не проходить в квадрат улиц 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург, Декабристов.