Все стало оранжево-красным.

Греческий остров Крит накрыло красной африканской пылью, так что даже небо над островом стало оранжевым. Фотографии "марсианского" пейзажа местные жители выкладывают в Instagram.

Публикация от Aetheras Beach (@aetherasbeach) 22 Мар 2018 в 8:42 PDT

Публикация от Alina Tamarova (@travel_wedding_guide_greece) 22 Мар 2018 в 9:02 PDT

Публикация от Плющева Лера (@ryzha_ya_ya) 22 Мар 2018 в 6:30 PDT

Люди передвигаются по улицам в масках, закрывая лицо платком и даже в противогазах, передает "Уралинформбюро".

По словам греческого метеоролога Манолиса Ленкаса, причина аномалии в высоком давлении на территории острова. Из-за этого теплые воздушные массы с побережья Северной Африки принесли на Крит красную пыль, пишет NationNews.