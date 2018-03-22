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Крит накрыло "марсианской" песчаной бурейСегодня в 09:44

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Все стало оранжево-красным.

Греческий остров Крит накрыло красной африканской пылью, так что даже небо над островом стало оранжевым. Фотографии "марсианского" пейзажа местные жители выкладывают в Instagram.

Люди передвигаются по улицам в масках, закрывая лицо платком и даже в противогазах, передает "Уралинформбюро".

По словам греческого метеоролога Манолиса Ленкаса, причина аномалии в высоком давлении на территории острова. Из-за этого теплые воздушные массы с побережья Северной Африки принесли на Крит красную пыль, пишет NationNews.

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