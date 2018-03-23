Двое пострадавших.

22 марта на автодороге Кунгур – Соликамск – Усть-Игум столкнулись мотоцикл и автобус ПАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, виновником аварии стал 18-летний мотоциклист. При развороте он не уступил дорогу встречному транспорту.

Установлено, что молодой человек был пьян. Кроме того, у него не было прав, а мотоцикл использовался без регистрационного знака.

Виновник аварии и его 23-летний пассажир получили травмы. Возбуждено административное дело.