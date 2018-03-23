Подаренную губернатором.

В ночь на 23 марта в Челябинске на улице Набережной, 9в неизвестные обстреляли карету скорой помощи.

"Нападение на бригаду скорой было совершено в 01.30. Медики приехали на вызов. После того, как оказали необходимую помощь и вышли из подъезда, раздалось три хлопка. Врачи успели сесть в машину, когда прозвучали еще два выстрела по крыше автомобиля. Люди не пострадали, у машины разбит люк", – рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь челябинского горздрава Ирина Пономарева.

Следует отметить, что карета скорой была новой – ее осенью 2017 года передал медикам губернатор Борис Дубровский.

"В полиции зарегистрировано сообщение от бригады о повреждении машины. Проводится проверка", – пояснили в пресс-службе городского УМВД.

Ирина Пономарева добавила, что с начала 2018 года было зафиксировано 7 случаев нападения на медиков – 3 угрозы и 4 фактических. Пострадали четыре человека.