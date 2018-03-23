Рухнувшей при демонтаже цеха.

Вечером 22 марта на Среднеуральском медеплавильном заводе ("УГМК-Холдинг") в Ревде погиб рабочий.

"Несчастье произошло с сотрудником подрядной организации ООО "ОВА", которая зарегистрирована в Перми. Ее работники проводили на территории СУМЗа демонтаж старого цеха. ЧП случилось на их участке, СУМЗ к происшествию отношения не имеет. За более подробными комментариями следует обратиться либо к руководству этой компании, либо в следственный комитет", - сообщила "Уралинформбюро" заместитель начальника управления общественных связей ООО "УГМК-Холдинг" Нина Пелевина.

Официальный представитель СУ СКР Александр Шульга добавил, что рабочего придавило рухнувшей стеной. В настоящее время проводится доследственная проверка, ведется анализ документации о работах.