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На екатеринбургскую телебашню ради флага РФ совершили последнее восхождениеСегодня в 16:53

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"Сняли со всем почтением".

Работники компании "Р.В.С" за несколько часов до сноса телебашни совершили последнее восхождение на ее верхушку. Рабочие сняли флаг Российской Федерации, установленный защитниками конструкции. "Флаг сняли со всем почтением", - сообщила "Уралинформбюро" замначальника управления общественных связей ООО "УГМК-Холдинг" Нина Пелевина.

Раним утром группа из 11 противников сноса екатеринбургской телебашни прорвалась через охрану на огороженную территорию вблизи конструкции. Охранникам удалось отловить восьмерых активистов и передать их в руки полиции. Трое же забрались на верхушку объекта и водрузили там триколор. Просидев на ветру и холоде несколько часов, они спустились. Оставшийся на башне флаг РФ пришлось снимать рабочим.

Снос телебашни запланирован на 24 марта. По имеющимся сведениям, демонтаж объекта будет произведен в 09.00. В это время будет остановлено движение поездов метрополитена через станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Горожанам рекомендовали на время взрыва не проходить в квадрат улиц 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург, Декабристов.

Ранее по теме:
Активистам не удалось сорвать снос екатеринбургской телебашни

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