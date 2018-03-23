Лазил по стенам.

Пожар в Каменске-Уральском едва не стоил жизни двум местным жителям. Один из них, спасаясь от огня, выбрался через окно 4-го этажа и ждал спасения, стоя на карнизе снаружи здания.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, о возгорании пожарным сообщили 23 марта в 8.20. Огонь охватил 30 квадратных метров квартиры на 4-м этаже в доме на проспекте Победы.

Видео пожара в соцсетях выложили очевидцы. На нем запечатлено, как пламя и черный дым вырываются из трех окон. Человеку, который находился в это время в квартире, приходится спасаться через окно. Причем рядом не было даже пожарного крана. Мужчина по карнизу перебирается к балкону, где его обдает струей подоспевший огнеборец.



Видео: "Подслушано Каменск-Уральский"/vk.com

По сообщению МЧС, мужчину в итоге все-таки спустили вниз по автолестнице. Еще один человек смог выйти из горящей квартиры через подъезд.

В операции были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Пожар потушили в 8.41.