Есть погибшие.

Во французском городе Треб, расположенном неподалеку от границы с Испанией, неизвестный мужчина устроил стрельбу в супермаркете и захватил заложников. В населенный пункт, где живет около 5,5 тысячи человек, переброшены 140 сотрудников полиции, передает "Уралинформбюро".

По сведениям агентства AFP, пострадал один полицейский. Стрелок заявил, что принадлежит к запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство".

Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что "ИГ" взяло на себя ответственность за захват заложников. ТАСС пишет о двух погибших. Местный телеканал BFM передает, что за час до захвата неизвестный на машине попытался наехать на группу полицейских, совершавших пробежку в соседнем городе Каркасон. По сведениям телевизионщиков, этот же человек захватил заложников в Требе.

⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23 марта 2018 г.

По информации НТВ, заложников освободили. В здании остался террорист и полицейские.