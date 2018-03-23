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Во Франции террорист захватил заложников в супермаркетеСегодня в 17:03

  • Текст

Есть погибшие.

Во французском городе Треб, расположенном неподалеку от границы с Испанией, неизвестный мужчина устроил стрельбу в супермаркете и захватил заложников. В населенный пункт, где живет около 5,5 тысячи человек, переброшены 140 сотрудников полиции, передает "Уралинформбюро".

По сведениям агентства AFP, пострадал один полицейский. Стрелок заявил, что принадлежит к запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство".

Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что "ИГ" взяло на себя ответственность за захват заложников. ТАСС пишет о двух погибших. Местный телеканал BFM передает, что за час до захвата неизвестный на машине попытался наехать на группу полицейских, совершавших пробежку в соседнем городе Каркасон. По сведениям телевизионщиков, этот же человек захватил заложников в Требе.

По информации НТВ, заложников освободили. В здании остался террорист и полицейские.

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