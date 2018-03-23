Prise d'otage en cours au Super U de #Trèbes (Système U Sud) pic.twitter.com/lcgUL4HthW— Vdrd29 (@VictorDrouard) 23 марта 2018 г.
Во Франции террорист захватил заложников в супермаркетеСегодня в 17:03
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Есть погибшие.
Во французском городе Треб, расположенном неподалеку от границы с Испанией, неизвестный мужчина устроил стрельбу в супермаркете и захватил заложников. В населенный пункт, где живет около 5,5 тысячи человек, переброшены 140 сотрудников полиции, передает "Уралинформбюро".
По сведениям агентства AFP, пострадал один полицейский. Стрелок заявил, что принадлежит к запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство".
Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что "ИГ" взяло на себя ответственность за захват заложников. ТАСС пишет о двух погибших. Местный телеканал BFM передает, что за час до захвата неизвестный на машине попытался наехать на группу полицейских, совершавших пробежку в соседнем городе Каркасон. По сведениям телевизионщиков, этот же человек захватил заложников в Требе.
⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0— Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23 марта 2018 г.
По информации НТВ, заложников освободили. В здании остался террорист и полицейские.
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