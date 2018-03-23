Не справился с управлением.

Утром 23 марта в Тюмени на перекрестке улиц Чернышевского и Гранитной BMW протаранил металлическое ограждение.

Удар пришелся на заднюю часть авто, причем иномарку буквально проткнуло. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Как сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель регионального УГИБДД Анжела Борисова, 26-летний водитель не справился с управлением. Он пытался маневрировать, но скорость была слишком высока.

Молодого человека доставили в больницу с травмой головы и ссадинами. Освидетельствование показало, что он был трезв.