В Австралии 150 дельфинов выбросились на берегСегодня в 17:32
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Выжили лишь 15 из них.
В ночь на 23 марта 2018 года в Австралии свыше 150 дельфинов-гринд выбросились на берег залива Хэмелин. По данным телекомпании АВС, к полудню в живых оставались только 15 млекопитающих.
Жители окрестных населенных пунктов собираются вместе, чтобы помочь животным уйти обратно в океан. Для этого им надо дождаться большой воды, передает "Уралинформбюро".
По словам представителя природоохранной службы штата Западная Австралия Джереми Чика, на руку спасателям дельфинов играет ветреная погода, которая, возможно, принесет дожди.
Экипажи рыболовецких судов, курсирующих в районе трагедии, сообщают об обнаруженных у побережья скоплениях акул.
Причину массового самоубийства гринд помогут выяснить анализы ДНК, взятые у погибших животных.
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