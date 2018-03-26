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Жертвами пожара в кемеровском ТРЦ стали 37 человекСегодня в 07:52

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Разбираться в обстоятельствах будут москвичи.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по факту масштабного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, займутся сыщики Главного следственного управления СК России. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает "Уралинформбюро".

Пожар в ТРЦ возник 25 марта, во второй половине дня. Предположительно – на четвертом этаже здания. В результате возгорания обрушилось порядка 600 квадратных метров кровли.

По последним официальным данным, жертвами пожара стали 37 человек, 30 госпитализировано. Проверяется информация о пропавших без вести.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Для организации работы по расследованию уголовного дела в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий", - добавили в пресс-службе СКР.

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