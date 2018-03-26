Автомобиль-"призрак" сбил жителя ЕкатеринбургаСегодня в 08:17
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Его ищут.
В Екатеринбурге разыскивают автомобилиста, который на неустановленной машине сбил 35-летнего мужчину. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД уральской столицы.
ДТП случилось 24 марта около 04.05 напротив дома №17 по улице Марата. Автомобиль, по сведениям полицейских, ехал со стороны Опалихинской в направлении Таватуйской. После совершения наезда он скрылся. Пешехода в состоянии комы госпитализировали в ГКБ №23.
Очевидцев аварии просят связаться с представителями ГИБДД по телефонам +7 (343) 367-68-85 или +7 (908) 632-43-67. Конфиденциальность гарантируется.
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