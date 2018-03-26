Два человека погибли.

В ДТП в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана столкнулись минивэн и КамАЗ. На месте происшествия погибли два человека, в том числе двухлетний ребенок. Девять пострадавших госпитализированы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, инцидент произошел 24 марта. Правоохранители считают, что спровоцировал аварию минивэн Damas: он выехал на встречную полосу, где и "встретился" с грузовиком.

Стоит отметить, что 22 марта из-за столкновения другого минивэна той же марки с легковушкой Chevrolet Lacetti погибли три человека, еще семеро оказались на больничных койках.

По данным Sputnik, в Узбекистане семиместные машины Damas активно используются на пассажирских, городских и междугородних маршрутах. Из-за большого числа ДТП, в которые попадают такие автомобили, в республике существует план поэтапного перехода на микроавтобусы Peugeot, которые с 2019 года будут выпускать в стране.